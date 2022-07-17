台灣合球隊世運會不敵比利時 與德國爭銅

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台灣合球隊17日在伯明罕世界運動會4強賽與比利時交手，上半場選手林雅雯（前右）與張書綺（前左）手感火燙，但後續遭到比利時逆轉，以18比19落敗，將與德國隊爭奪銅牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月17日

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣合球代表隊以分組第2晉級4強後，今天伯明罕世界運動會與比利時交手遭逆轉，以18比19落敗，無緣決賽，將與德國隊爭奪銅牌。

台灣合球代表隊在伯明罕世界運動會小組賽戰績2勝1敗，以A組第2取得4強門票，荷蘭隊則以3連勝、A組龍頭之姿晉級，而B組前2名隊伍分別為比利時與德國。

4強賽採交叉對決，台灣隊今天出戰B組龍頭比利時，雙方實力相當，上半場林雅雯與張書綺手感火燙，各貢獻4分，幫助台灣隊上半場以14比12領先。

不過，台灣隊下半場進攻不順，兩節僅拿下4分，最終以18比19吞下敗仗，落入銅牌戰，將在美國時間7月17日與德國隊爭奪銅牌。

男子寬板滑水項目，15歲小將楊侑曄預賽排名分組第4，在敗部復活賽階段力壓其他5人，搶到最後1張準決賽門票，準決賽則繳出分組第5的成績，無緣決賽。

體育署發布新聞稿引述楊侑曄訪問，他表示，「賽前真的會緊張，下場比賽拉著小艇前進的時候，腦子裡只剩下要把動作完成。」

楊侑曄自評整體表現不錯，雖然有些小失誤，導致沒能完成想挑戰的動作，但能闖進準決賽，他坦言，已經超越預期。

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楊侑曄世運會初體驗，與各國頂尖好手齊聚一堂，並感受到大型運動賽會的氛圍，讓他留下深刻印象，他指出，這次參賽幫助自己發現缺點，激發想要進步的決心，希望未來能達到世界頂尖選手的水準。

其他賽事部分，輕艇水球隊一日3戰，台灣代表隊先是以0比9不敵法國隊，落入排名賽，隨後與紐西蘭隊交手5比3勝出，與荷蘭隊爭奪第5名，最終在延長賽中，以3比4不敵荷蘭隊，以第6名作收。（編輯：張雅淨）1110717