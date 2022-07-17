辛元旭敲3支追平安 悍將止敗與兄弟握手言和

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊辛元旭今天接替守三壘，3度助球隊扳平比數，與中信兄弟鏖戰至延長賽12局5比5握手言和，悍將止敗，但也是近期12連不勝，總教練丘昌榮直言守備部分有點傷腦筋。

中華職棒富邦悍將隊昨天輸球、吞下11連敗，追平興農牛隊（悍將前身）1996年寫下的隊史單季最長連敗紀錄，今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊。

悍將隊開賽守備就有狀況，1局兄弟隊王威晨二壘打，陳偉漢靠著三壘手葉竹軒守備失誤上壘，接著野手選擇、葉竹軒又出現傳球失誤，許基宏二壘打、一棒送回2分。

葉竹軒2局上處理滾地球又發生失誤，隨即被換下場，由辛元旭接替守三壘；辛元旭2局下用棒子幫助球隊，適時安打，一棒2分、幫助球隊扳平比數，王正棠安打送回球隊超前分。

兄弟4局攻下2分再度要回領先，悍將7局靠著申皓瑋二壘打、辛元旭安打添分，再度扳平比數，兄弟8局王威晨適時安打再度送回超前分。

悍將展現韌性，9局下辛元旭安打添分，3度幫助球隊扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽12局都沒能再添分數、握手言和。

悍將連敗紀錄停在11場，賽後12連不勝，明天與味全龍交手還是要全力搶勝，中職單季最長連不勝紀錄，是2012年興農牛隊（悍將前身）、1998年兄弟象隊（中信兄弟前身）寫下的14連不勝紀錄。

悍將總教練丘昌榮賽後受訪直言：「我們還是有很多做不好的地方，每次守備失誤就會有很多狀況，也很傷腦筋」，今天除了內野3次守備失誤，外野也有隱形失誤，丘昌榮表示，當然知道打擊很重要，但在打擊和守備沒有辦法兼顧的清況下，上半季最後2場比賽會以守備優先。

悍將隊辛元旭4打數敲出3支安打，貢獻4分打點，拿下單場最有價值球員（MVP），丘昌榮表示，辛元旭本來就是設定後半段上場，今天提前替換上場，很開心他有把握住機會。

辛元旭表示今天3度敲出追平比數安打，都是打到設定好的球路，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後身體狀況確實有差，上場比較難專注，也持續調整。

球隊處於連敗，辛元旭表示壓力一定有，但大家都很努力為下半季準備，好的不好的地方，無論賽前、賽後都會提出來檢討，賽後很多年輕球員也都會再留下來訓練，大家都想要趕快調整好狀態面對下半球季。（編輯：李錫璋）1110717