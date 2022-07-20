傷後復出台北公開賽 戴資穎身體狀況無虞

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（中央社記者龍柏安台北20日電）上週因傷退賽的戴資穎，今天在台北羽球公開賽強勢復出，首役她以21比5、21比7輕取烏克蘭小將布羅娃、順利晉級，賽後她透露傷後有先休息幾天，目前狀況：「還可以。」

總獎金高達50萬美元（約新台幣1496萬元）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第2天賽事，這場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦兩年的台灣羽球盛宴，是羽球世界巡迴賽超級300系列賽事，緊接著在新加坡羽球公開賽之後登場。

戴資穎在上週新加坡公開賽首輪晉級後，就因左腿拉傷退賽，今天賽後被問到復原狀況，她則表示受傷後有先休息幾天，才慢慢恢復訓練，今天的比賽打完，「感覺自己狀況還可以。」

過去幾年台北公開賽都在台北小巨蛋舉行，今年則是首次移師台北和平籃球館，戴資穎認為，兩個場地打起來都差不多，只不過小巨蛋的空間更大，擊球的聲音比較不明顯。

不過戴資穎也透露，她在週一進到和平館適應場風時，「這裡的風蠻詭異的。」不過今天她在第4球場出賽，打起來又覺得很正常，她也笑說，她很期待明天的場地安排，不知道會不會又是另一種不同的感覺。

值得一提的是，戴資穎今天的對手，是世界排名127的烏克蘭小將布羅娃（Polina Buhrova），戴資穎透露，早在兩週前馬來西亞就看過這個對手，當時她就覺得：「這個球員很可愛。」沒想到兩人竟在台北公開賽首輪碰頭。

戴資穎強調，她的習慣是不會去看籤表，也不會去看報名資訊，對她來說，「跟不同的對手交手，都是一種學習。」（編輯：屈享平）1110720