安賽龍球王訓練營成效卓著 王子維也動心

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（中央社記者龍柏安台北21日電）現年27歲的「羽球王子」王子維，自認已進入「老將」階段，但在完全老化前，他仍保有顆想要進化的心，現役世界球王、丹麥名將安賽龍創辦的訓練營，或許能幫他達成目標。

總獎金50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事，王子維以21比10、21比15輕取世界排名117名的馬來西亞選手梁峻豪，順利挺進8強，也追平本季最佳戰績。

丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）是去年東京奧運男單金牌得主，而他在杜拜創辦的訓練營成效卓著，包括去年拿下新加坡隊史首面世錦賽男單金牌的駱建佑、印度一哥森恩（Lakshya Sen）及香港好手李卓耀等人，都是球王訓練營的一員。

王子維透露，之前在國外比賽時，他就有試探性詢問過安賽龍：「我能不能也去你的訓練營玩一玩。」對方當下也大方表示歡迎。

至於最後沒有成行的主因，王子維解釋：「當時出國返台隔離時間太長，所以作罷，現在隔離天數縮短了，包括教練也有在說，是可以再去問問看。」

今年王子維的身體狀況並不差，不過球運卻總差了一點，他承認，比賽中就算保持領先，也有機會拿下，卻往往會有一段時間遭遇亂流，造成大量失分，這是他目前遭遇到的最大問題，「還是會找時間去拜拜吧，就算求個平安也好」。

下一輪對手是台灣羽壇未來之星林俊易，王子維自嘆自己已是老將，他也說：「林俊易年輕又有力，很不好對付。」（編輯：唐聲揚）1110721