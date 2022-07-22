曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

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台灣知名登山家曾格爾22日表示，成功以無氧方式完攀世界最難的高峰K2，成為台灣首名以無氧方式登頂K2的登山家。（圖取自曾格爾臉書facebook.com）

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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣知名正妹登山家曾格爾今天在臉書上報喜，表示她成功以無氧方式完攀世界最難的高峰K2，成為台灣第一個以無氧方式登頂K2的登山家。

海拔8611公尺的 喬戈里峰 K2（喬戈里峰）小百科 海拔：海拔8611公尺，僅次於珠穆朗瑪峰，是世界第2高峰

位置：位於巴基斯坦與中國邊界，屬喀喇崑崙山脈，距離台灣5200公里

地處偏遠、山勢陡峭、經年刮著8級以上的高空風、濃霧罩頂，氣溫最低達負50多度，被公認是最難攀登的高峰之一。自1954年義大利國家隊首度登上山巔以來，至今僅有不到400位登山者成功攻頂 看更多 關閉 是全球第2高峰，國際登山界也俗稱K2，也是公認8000公尺以上最難攀登的高峰之一，台灣著名登山家張元植與呂忠翰曾在2019年嘗試無氧攀登，最後因峰頂雪況不佳，最後未能成功完攀。

曾格爾則是台灣最著名的女性登山家之一，擁有亮麗外型的她，已完攀9座以上8000公尺巨嶺，且她的目標是完成世界14座8000公尺高峰，為台灣在世界寫下新紀錄。

第2度挑戰K2的曾格爾，今天在臉書上表示，再次攀登K2對她來說意義重大，因為有第1次的失敗經驗，對她的心理產生一些障礙。

曾格爾並寫到，這次她依舊爬得戰戰兢兢，「克服了比聖母峰還陡峭的坡度、困難複雜的地勢、極低的含氧量，最後一段跪在藍冰上邊哭邊攀爬，終於成功攻頂。」

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曾格爾並透露，原本還擔心昨天風大無法攻頂，所幸今天天氣好轉，才讓她順利完攀，她並強調：「這不只是個人的挑戰，更戰勝了人類的極限，迫不急待把這份喜悅跟你們分享。」

現年29歲的曾格爾在臉書貼文也提到，這次完攀也讓她成為K2完攀史上以無氧方式完攀的最年輕女性，更是台灣第1人；而未來4個月，她還剩最後5座高峰還未征服，她也說：「這將是台灣有史以來最接近完成14座8000米攀登的時刻。」（編輯：陳政偉）1110722