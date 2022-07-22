林俊易3局淘汰王子維 闖進台北羽球公開賽4強

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2022台北羽球公開賽22日在台北和平籃球館進行男單賽事，台灣小將林俊易（圖）對戰「羽球王子」王子維，最終林俊易以21比13、19比21、21比10淘汰王子維，挺進4強。中央社記者裴禛攝 111年7月22日

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（中央社記者龍柏安台北22日電）左手持拍的男單小將林俊易，今天在台北羽球公開賽打響名號，以21比13、19比21、21比10淘汰世界排名16的「羽球王子」王子維，霸氣挺進4強。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬元）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站規格屬於羽球世界巡迴賽超級300系列。

世界排名78的林俊易，是國內備受期待的男單未來之星，他在上週新加坡公開賽從會外賽起步，連闖2關取得會內賽門票，接著在16強與世界排名第6的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）鏖戰3局才抱憾惜敗。

林俊易今天遭遇王子維，這場雖是台灣內戰，但也是兩人首度在國際賽上交鋒，王子維賽前就曾透露今天對手並不好惹，「他年輕有力，速度又快，加上又是左手持拍。」

今天戰局也一如王子維所料，開局在3比3短暫打平，接下來林俊易拉出一波7比1猛攻，一口氣甩開對手糾纏，一路領先，先以21比13拿下。

次局戰況高潮迭起，王子維在局中一度取得4分領先，沒想到對手在局末再次追成17比17平，王子維在決勝局頂住壓力，以21比19拿下，將局數追成1比1平手。

不料林俊易在決勝局火力全開，他在5比3領先之際，拉出一波7比1攻勢，這也成了雙方勝負分水嶺，讓他最終以21比10，成功淘汰王子維，摘下男單4強入場券。（編輯：屈享平）1110722

2022台北羽球公開賽22日在台北和平籃球館進行各組8強對決，台灣「羽球王子」王子維（圖）飛身救球，但終場仍不敵自家好手林俊易攻勢，止步8強。中央社記者裴禛攝 111年7月22日