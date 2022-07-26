體育署盼選手努力被看見 轉播與社群並進

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（中央社記者龍柏安、實習記者顏翊昕台北26日電）為推廣體育，並讓更多選手的努力被大家看見，體育署去年共委託電視台完成30場、共計120小時國內體育賽事轉播，並透過網路數位平台整合，讓民眾收看轉播更便利。

體育署連續4年規劃運動賽事錄影轉播行銷，今天在體育署3樓大禮堂成果發表，會中除公布去年委託緯來電視網承辦轉播，賽事轉播也涵蓋各項企業聯賽、綜合型賽會、國內基層賽事，並提供電視與網路兩種平台收看。

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體育署參事葉丁鵬表示，轉播賽事深度從基層到職業，除了原本的電視轉播外，還在110年計劃中創建了新的社群平台「動滋Sports」，分別在3大社群平台皆有設立頻道與粉專，提升了賽事轉播的廣泛度，盼能創造與年輕朋友的溝通平台。

此外，110年計劃中還製作了80則運動專題報導，內容包含賽事舉辦、人物故事、企業貢獻與運動產業、運動觀光等主題，呈現台灣不同角度的運動故事。（編輯：屈享平）1110726