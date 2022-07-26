霸林爵7局失1分 桃猿擊敗統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華職棒樂天桃猿今天靠著洋投霸林爵繳出7局失1分優質先發成績，加上打線適時發揮，並頂住統一獅9局上反撲，最終以3比1獲勝，下半季前3戰都搶下勝利。

統一獅今天作客桃園棒球場與樂天桃猿交手，由投手胡智為掛帥主投，而胡智為前一次對桃猿先發是在7月8日，當天在獅隊主場台南的比賽，兩隊兩度板凳清空。

桃猿首局靠著林立、成晉連續安打先馳得點，獅隊3局上展開反擊，施冠宇保送上壘後，陳重廷敲出安打帶有1分打點，扳平比分。

桃猿4局下連續3支安打，搶下1分，以2比1要回領先，8局下再靠著廖健富適時安打，追加保險分。

桃猿第9局換上暫居聯盟「救援王」的洋投豪勁（Bradin Hagens）登板，被首名打者林子豪擊出二壘安打後，又對胡金龍投出保送，隨後連續解決2名打者後，被柯育民敲安，所幸關鍵時刻回穩，三振邱智呈，化解滿壘危機，桃猿最終以3比1勝出，下半季3戰全勝，包含上半季最後一場在內，球隊連勝場次推進至第4場。

桃猿洋投霸林爵（Ryan Bollinger）投7局僅被敲出4支安打，失1分，送出1次保送、4次三振，本季第5勝入袋，賽後獲選單場MVP，而陳禹勳、豪勁各投1局無失分，分別收下中繼和救援成功。

獅隊投手胡智為投7局失2分，未能獲得隊友火力支援， 吞下本季第8敗。（編輯：李錫璋）1110726