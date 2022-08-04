中職李振昌再見暴投 悍將險勝兄弟

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（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒富邦悍將隊今天靠著葉竹軒單場3安、3打點，且二度率隊扳成平手，加上9局下中信兄弟隊「守護神」李振昌再見暴投，悍將最終以6比5氣走中信兄弟。

兄弟受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所擾，近期先發投手人手不足，連2戰只能將牛棚投手調往先發，今天在客場新莊棒球場出戰悍將，由官大元上陣，而官大元前一次以先發之姿出賽，要追溯至公元2013年10月3日出戰義大犀牛隊。

兄弟今天第3、4局分別由江坤宇、洋砲福來喜（Francisco Pena）敲出陽春砲，幫助球隊取得2比0領先，而悍將4局下單局攻下3分，包括戴云真2分打點全壘打，生涯首轟、首打點都在今天開張，幫助球隊以3比2反超。

兄弟老將周思齊5局上在一、三壘有人情況下揮出安打，趁著悍將戴云真守備出現瑕疵，添得2分，兄弟以4比3反超；悍將6局下展開反攻，用3支安打扳平戰局。

兄弟第8局靠著蘇緯達陽春砲，再度要回領先，悍將展現韌性，葉竹軒8局下再度敲出安打帶有1分打點，扳成5比5平手。

董子恩9局下率先敲安，開啟球隊攻勢，隨後換上代跑莊韋恩，並靠著隊友推進至三壘，兄弟「守護神」李振昌面對范國宸打擊時，出現再見暴投，悍將最終以1分差勝出，悍將「守護神」曾峻岳投1局無失分，拿下勝投。

悍將總教練丘昌榮賽後接受媒體聯訪時表示，「球隊太多這種失誤，還有很長的路要走，選手要更努力點」，他認為今天是僥倖贏下這場比賽，團隊還需要再努力。

談到戴云真守備瑕疵，丘昌榮指出，推測可能是剛打完全壘打後太興奮，但他不想幫選手找理由，且教練有也有責任要好好鞭策球員。

葉竹軒單場3安打，3分打點平個人生涯紀錄，賽後獲選MVP（最有價值球員）也讓他相當感動，他說「還有很多話想要說，想要多說，但講不出來。」

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葉竹軒期許自己，未來能更加油，表現更穩定，讓教練團放心，他也透露，除了自己會提早到球場練球外，團隊近期也都很努力練習，希望能拿下半季冠軍。

兄弟此役出動4名投手，官大元投4局失3分，用球數60球，剛好符合教練團賽前設定，被敲出4安，包括1轟，而保送和三振各2次；牧田和久第5局登板，投1.2局失1分；蔡齊哲投2局失1分；李振昌投1局失1分吞下敗投。（編輯：戴光育）1110804