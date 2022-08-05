陳思羽扳倒石川佳純 WTT女單挺進4強

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣桌球女將陳思羽今天在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站女單8強，以3比1扳倒世界排名第9的日本名將石川佳純，率先挺進4強。

WTT挑戰賽突尼斯站今天進行單打8強賽，台灣除陳思羽外，稍晚包括一姐鄭怡靜及男單好手廖振珽都將接力亮相。

陳思羽在WTT挑戰賽突尼斯站三線出擊，除拿手女單，她和黃郁雯聯手參賽的女雙雖在8強落馬，不過她與小將馮翊新在混雙攜手打進壓軸決賽，堪稱單雙都得意。

目前世界排名32的陳思羽，前兩局11比9、8比11和石川佳純扯平，關鍵第3局，陳思羽在5比8落後下，一口氣連追4分，反倒以9比8逆轉超前。

對手雖成功再將比分扳平，不過陳思羽在決勝時刻連拿2分，包括對手最後回擊觸網後出界，讓她以11比9驚險拿下，並取得2比1超前。

第4局陳思羽開局就連拿3分，對手全力反撲，將比數追至4比5落後，接下來陳思羽拉出5比1攻勢，不但成功拉開差距，也取得賽末點「聽牌」優勢，最終她以11比6擊敗對手，順利摘下4強入場券。（編輯：張芷瑄）1110805