鄭怡靜、廖振珽先後落馬 WTT止步8強

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在突尼西亞舉行的WTT挑戰賽突尼斯站，以1比3不敵日本好手長崎美柚；男單好手廖振珽也以0比3敗給巴西名將卡爾德拉諾，雙雙止步8強。

本週移師北非突尼西亞舉辦的WTT挑戰賽突尼斯站，今天進行單打8強對決，東京奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜，遭遇年僅20歲世界排名48的日本好手長崎美柚，前兩局打完，鄭怡靜以4比11、11比9和對手扯平。

關鍵第3局，鄭怡靜未能乘勝追擊，反以4比11讓出，也陷入落敗危機，第4局她以3比2微幅領先優勢開局，沒想到對手很快回敬一波6比1攻勢，一口氣拉開差距。

接下來鄭怡靜連追2分，卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，最終仍以6比11讓出，8強提前出局。

至於從會外賽一路闖關的「山豬」廖振珽，今天遭遇世界排名第6的巴西名將卡爾德拉諾（Hugo Calderano），廖振珽首局有些慢熱，先以4比11讓出，接下來兩局他則以9比11、10比12惜敗。

廖振珽雖沒能從對方手中拿下一局，不過後兩局都有帶給對手威脅，尤其第3局他在7比8落後下連拿3分，一度握有2個局點機會，無奈卻沒能把握機會，讓對手連拿4分後來居上。

至於由「桌球教父」莊智淵與陳建安聯手的男雙最佳拍檔，今天在4強賽以7比11、7比11、6比11，不敵中國組合趙子豪與薛飛，未能挺進壓軸決賽。（編輯：張芷瑄）1110805