U12世界盃陳瑞鑫自責保送多 要挑戰連3戰開轟

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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽台灣隊今天複賽交手美國隊，小將陳瑞鑫連2天開轟，也登板中繼、展現不錯壓制力，但自責保送偏多；雖無緣冠軍戰，明天對戰韓國隊將全力搶勝，挑戰連3戰開轟。

台灣隊昨天複賽首戰交手多明尼加，陳瑞鑫敲出台灣隊這次賽會首轟；對戰美國，陳瑞鑫3局敲出2分砲、一度幫球隊超前比數。

陳瑞鑫2局2人出局後接手後援，1球解決打者、化解滿壘危機，4局1人出局後被敲二壘打、投保送後退場，接替投球的隊友沒能止血，被敲安打，再被對手佛勞斯托（Anthony Frausto Ⅲ）敲滿貫砲。

陳瑞鑫總計中繼投1.2局被敲1支安打，投3次保送，失掉2分責失分；打擊上單場2打數敲1轟、貢獻2分打點。

總教練賴朝榮表示，4局提前換下陳瑞鑫，主要是觀察到陳瑞鑫有點疲勞，基於保護、不讓陳瑞鑫投下去以免受傷。

陳瑞鑫賽後受訪心情低落，自責4局不該投保送，就不會有後面被打滿貫砲，坦言這次狀況不是很好，手有點「痠痠的」，沒特別催球速、主要投準。

陳瑞鑫連2場開轟，卻沒能幫球隊贏美國，明天複賽最後一戰對上韓國，還有爭取晉級季軍戰機會，喊話挑戰連3戰開轟。

陳瑞鑫家人這次比賽都有到場加油，陳瑞鑫表示，過去家人很少到場看比賽，這應是首度在家人面前開轟。（編輯：李明宗）1110805