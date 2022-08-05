U12世界盃台灣不敵美國 最多僅能爭季軍

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽賽超級循環賽複賽，美國隊5日晚間與台灣隊攻勢互有往來，終場由美國以8比6獲勝，也確定挺進冠軍戰，小將們在場上興奮慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日

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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽台灣隊今天複賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，陳瑞鑫雖然連2天開轟，但台灣隊仍以6比8吞敗，最多只能爭季軍，美國、委內瑞拉隊提前晉級冠軍戰。

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣隊想要晉級冠軍戰沒有退路。今天兩隊攻勢往來，台灣隊首局就有攻勢，1局上莊博淵率先選到保送上壘、盜上二壘，再靠著觸身球保送、野手選擇、歐子喬高飛犧牲打，先馳得點。

台灣隊今天派出投手吳聖智先發，美國隊1局下1人出局後，吳聖智投出不死三振、再遭安德森（Colin Anderson）敲出2分砲，這發全壘打也是安德森個人賽會第4轟。

比賽1局打完，因雨暫停約1小時20分鐘；美國隊2局下一度攻占滿壘，台灣隊換上陳瑞鑫接手登板，暴投但守備幫忙，將美國隊跑者觸殺在本壘前、守住滿壘危機。

台灣隊3局上1人出局後，莊博淵敲出二壘打，陳瑞鑫連2天開轟，2分砲幫助球隊要回領先；4局上再靠著陳柏笙、簡紹翔、鄭文哲接連安打攻占滿壘，滿壘時陳恩敲出滾地球，送回球隊第4分。

美國隊4局有攻勢，靠著二壘打、保送攻占一、二壘，台灣隊換上歐子喬接手投球，先被敲出安打，接著遭佛勞斯托（Anthony Frausto III）敲出滿貫砲，美國隊6比4超前比數。

台灣隊5局上再起攻勢，靠著接連2次四壞保送、暴投、高品瀚內野安打先追1分，再靠著暴投跑回追平分；美國隊5局下靠著接連安打、觸身球保送，再攻下2分超前比分，台灣隊無力追分、吞下敗仗。

台灣隊吞敗，美國、委內瑞拉隊提前晉級冠軍戰，台灣隊明天複賽最後一戰與韓國隊交手，力拚季軍戰機會。（編輯：戴光育）1110805

第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽持續展開，5日晚間由台灣對上美國，比賽一度因雨暫停，終場台灣以6比8吞敗，無緣冠軍，賽後小將們在場上向觀眾鞠躬致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日

第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽持續展開，台灣隊5日晚間迎戰美國隊，小將陳瑞鑫2局上一棒轟出2分砲，率隊一度逆轉超前比分。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日

第6屆U12世界盃少棒錦標賽在台南持續展開，台灣隊5日晚間複賽迎戰至今保持不敗的美國隊，台灣小將陳恩（右）比賽中試圖阻擋對手馬托斯（Cristian Matos）（左）滑上二壘，可惜沒能接住球。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日