U12世界盃委內瑞拉3千人中選菁英 複賽2連勝

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽持續在台南展開，委內瑞拉隊5日以12比5擊敗多明尼加隊，賽後委內瑞拉小將們與教練莫雷諾（Alejandro Moreno）（右）在場上開心擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日

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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽委內瑞拉此次首度嘗試海選，從3000多名球員選出菁英參賽，今天複賽與多明尼加交手團隊3轟，以12比5拿勝；委內瑞拉贏球，台灣隊想進冠軍戰、必須贏美國。

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽昨天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，委內瑞拉帶著1勝1敗晉級複賽，昨天首戰擊敗韓國，今天與多明尼加交手。

委內瑞拉打線串連，1局靠著失誤、保送、接連安打搶分，開賽取得5比0領先，3局上再起攻勢，單局敲出6支安打，培瑞茲（Juan Perez）敲出陽春砲、羅德里格斯（Alex Rodriguez）3分砲，一口氣再添5分、拉開領先差距。

多明尼加前2局打線受制，3局下有攻勢，靠著安打、委內瑞拉接連守備失誤先追1分，狄亞茲（Miguel Javier Grullon Diaz）敲出滿貫砲，幫助球隊將比數追至5比10，委內瑞拉5、6局各添1分順利拿勝。

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委內瑞拉總教練赫德耶（Rafael Herde）3度率隊來台參賽，此次首度嘗試海選，從去年起有一個聯盟共22支球隊，集結11歲的球員比賽，總計3000多人，包括500多名投手，開始篩選、準備今年的比賽，目標就是冠軍，希望可以慢慢的朝冠軍目標前進。

目前複賽戰況，美國隊今天賽前戰績3勝排名第1，台灣隊戰績2勝1敗，委內瑞拉今天贏球後戰績3勝1敗，台灣想要打入冠軍戰，今晚與美國隊的比賽必須搶勝。（編輯：張芷瑄）1110805

第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽持續在台南進行，委內瑞拉隊5日交手多明尼加隊，委內瑞拉陣中瓦巴拉（David Vabalas）（前右）比賽中搶攻三壘。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日

U12世界盃棒球賽委內瑞拉隊5日在超級循環賽複賽與多明尼加隊交手，委內瑞拉小將羅德里格斯（Alex Rodriguez）敲出3分砲，拉開領先差距。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日