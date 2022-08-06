丁華恬減重1.5公斤 世錦賽選拔榜首入選

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（中央社記者龍柏安台北6日電）1個半月的時間，丁華恬成功減重1.5公斤，讓她在世界體操錦標賽國手選拔賽找回狀態，以全能總分50.835拿下第1，教練蔡恆政對愛徒表現很滿意，「我給她100分。」

2022世界體操錦標賽國手選拔賽，今天在高雄國家運動訓練中心登場，女子組共選出6名國手，男子組則保留今年亞洲體操錦標賽班底，僅再加碼選進2018青年奧運體操國手葉政。

蔡恆政表示，丁華恬在今年亞錦賽表現不如預期，拿手的平衡木除發生失誤，就連部分動作難度也不被承認，原本設定5.9的難度分，最後僅拿到4.2分，總分也僅11.800分，加上返台後體重飆升，讓蔡恆政氣得一度放話：「世錦賽選拔不用比了。」

教練撂下重話，讓丁華恬心生警惕，在不到1個半月的時間內，體重從原先56公斤，降至54.5公斤，也找回過往輕盈，這次選拔賽她在平衡木拿到13.834的高分，蔡恆政說：「她該做的動作都有做出來，我給她的表現打100分。」

蔡恆政強調，丁華恬原本就是名很自律的選手，他很清楚撂下狠話，愛徒心理肯定不好受，他解釋：「丁華恬雖然認真，但我知道她還可以再多一點點，因為在競技運動場上要站上顛峰，哪一個人不是拚盡全力。」

這次國手選拔賽，除丁華恬以第1名之姿入選，其他國手名單還包括賴品儒、陳芊恂、吳幸芬、麥劉湘涵與黃已芹。（編輯：李亨山）1110806