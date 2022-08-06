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陳傑憲開轟獅隊止敗 逼出宋晟睿登板飆速

2022/8/6 21:53
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（中央社記者謝靜雯台南6日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟交手，獅隊陳傑憲開轟，單場4安4打點完成生涯百盜，率隊以13比6拿勝，還逼出兄弟派出野手宋晟睿登板投球，宋晟睿後援1局無失分、最快球速151公里。

中華職棒統一獅隊今天與中信兄弟在台南棒球場交手，獅隊1局靠著靠著林子豪適時安打先馳得點，2局靠著林安可安打、保送、陳重廷、陳傑憲接連安打添分，潘傑楷三壘打再送回2分，林子豪內野安打，送回球隊第6分。

兄弟隊4局追回3分，獅隊7局再起攻勢，靠著單局6支安打，包括陳傑憲的3分砲，兄弟守備失誤，一口氣再拿7分、拉開領先差距。

兩隊7局打完獅隊13比3領先，兄弟隊8局下派出宋晟睿後援登板，三振高國慶，再依序讓陳重羽、邱智呈敲出外野方向飛球出局，讓打者3上3下，兄弟9局上追回3分，但仍吞下敗仗。

宋晟睿高中時期是投打二刀，進到職業後多以打者身份出賽，今天完成一軍投手初登板，用14球投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速151公里。

獅隊投手古林睿煬今天先發投5局被敲出6支安打，投出7次三振，失掉3分（1分責失分），幫助球隊贏得下半季首勝、中止下半季8連敗，也是個人本季第7勝。

陳傑憲今天單場5打數敲出4支安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，也達成中職生涯百盜、為史上第26人，拿下單場最有價值球員（MVP）。（編輯：吳協昌）1110806

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