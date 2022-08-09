郭俊麟預購首勝商品 想送給U12國手學弟莊博淵

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）富邦悍將隊球員郭俊麟中職首勝終於開張，今天請了將近百杯的首勝咖啡，也預購超過40件的首勝商品分送親友，看到小學弟U12國手莊博淵棒打韓國直言厲害，也笑說想送紀念商品給小學弟。

郭俊麟2020年季中選秀被選入富邦悍將隊，因動刀直到2021年季末才開始在一軍出賽，但一軍首勝遲未開張，直到今年8月5日對中信兄弟先發，投5局無失分、終於拿下等了許久的中職首勝。

郭俊麟笑說，等了有點久了，上一勝應該是2019年旅日效力埼玉西武獅隊時，富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，郭俊麟準備了近百杯的首勝咖啡請隊職員、媒體和啦啦隊。

郭俊麟表示，日職首勝時，球團也有出商品紀念球和紀念板，但沒有出衣服，此次中職首勝紀念商品有衣服和帽子，目前持續統計，至少會購入40件，「只會多、不會少」，主要是分送給親友、教練、好友。

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U12世界盃棒球賽7日落幕、台灣隊拿下季軍，郭俊麟表示，有注意到陣中來自新竹市西門國小的學弟莊博淵，「我國小、國中沒有中過國手，新竹球員要當國手不多，校友群組裡面也有特別提到他」。

郭俊麟有關心U12世界盃小將出賽表現，台灣隊與韓國隊複賽交手，對於莊博淵敲出致勝二壘打印象深刻，聽到莊博淵是悍將隊球迷，也有想要送首勝商品給小學弟，但笑說：「不知道他會不會想要」。（編輯：張芷瑄）1110809