大坂直美多倫多傷退 征戰美網現隱憂

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（中央社多倫多9日綜合外電報導）4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美今天在WTA多倫多女網賽首戰就因下背部疼痛退賽，讓人擔心她的傷勢問題是否影響接下來征戰美國網球公開賽。

愛沙尼亞女將卡妮皮（Kaia Kanepi）在以7比6（7比4）、3比0領先時，因為大坂直美退賽而獲晉級。上週在美國華府賽事中獲得亞軍的卡妮皮，今天和大坂直美僵持了71分鐘，並3度破發。

不得不退賽讓大坂直美激動落淚。她說：「我的背在開賽後就感到不適，儘管試圖要撐過去，但今天我沒能做到。」

「我得承認卡妮皮今天打得很好，希望她在接下來的比賽一切順利。」

4月在邁阿密網賽決賽敗給世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek） 後，大坂直美僅打了6場比賽，只有2勝4負成績。

現年37歲的卡妮皮5年前在美國網球公開賽，歷經3盤激戰拍倒大坂直美，那是兩人此前唯一交手紀錄。

卡妮皮說：「我試著按照自己節奏去打，並且保持積極進攻。這是場勢均力敵的比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1110810