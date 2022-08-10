更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

大坂直美多倫多傷退 征戰美網現隱憂

2022/8/10 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多9日綜合外電報導）4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美今天在WTA多倫多女網賽首戰就因下背部疼痛退賽，讓人擔心她的傷勢問題是否影響接下來征戰美國網球公開賽。

愛沙尼亞女將卡妮皮（Kaia Kanepi）在以7比6（7比4）、3比0領先時，因為大坂直美退賽而獲晉級。上週在美國華府賽事中獲得亞軍的卡妮皮，今天和大坂直美僵持了71分鐘，並3度破發。

不得不退賽讓大坂直美激動落淚。她說：「我的背在開賽後就感到不適，儘管試圖要撐過去，但今天我沒能做到。」

「我得承認卡妮皮今天打得很好，希望她在接下來的比賽一切順利。」

4月在邁阿密網賽決賽敗給世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek） 後，大坂直美僅打了6場比賽，只有2勝4負成績。

現年37歲的卡妮皮5年前在美國網球公開賽，歷經3盤激戰拍倒大坂直美，那是兩人此前唯一交手紀錄。

卡妮皮說：「我試著按照自己節奏去打，並且保持積極進攻。這是場勢均力敵的比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1110810

大坂直美
大坂直美攜手湖人一哥詹姆斯 開設新媒體公司 紐約拳賽誤傳槍響爆踩踏 大坂直美目擊嚇呆[影]
美網
小威廉絲將高掛球拍 網壇小將：鼓舞人心的傳奇 網球天后小威廉絲暗示美網後將退休
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族