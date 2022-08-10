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悍將註冊新洋投安得勝 先在二軍待命

2022/8/10 18:34
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（中央社記者黃巧雯新北10日電）中職富邦悍將昨天註冊新洋投安得勝，總教練丘昌榮今天表示，目前安得勝先在二軍待命，未來將定位為先發，後續將視一軍3名洋投狀況決定是否調整。

悍將新洋投安得勝（Tanner Anderson）自哈佛大學畢業，擁有美國職棒大聯盟資歷，來台加入悍將後，目前僅在二軍登板，出賽2場，先發、後援都有，合計投4局未失分，僅被敲出3支安打，聯盟昨天公告，悍將已完成註冊。

悍將總教練丘昌榮今天賽前接受媒體訪問時表示，會註冊安得勝，主要考量投手群有狀況時，就能將安得勝升上一軍，未來將定位為先發，「由於安得勝過去在美國職棒大聯盟也有中繼經驗，所以即使要中繼也沒問題」。

根據現行聯盟規定，一軍只能登錄3名洋將，悍將目前一軍已有3名洋投，分別為范米特（Joe Van Meter）、羅力（Mike Loree）與富藍戈（Enderson Franco）。

丘昌榮表示，未來將視3名洋投狀況，「如果有需要調整的話，就會做些動作，目前安得勝在二軍投球，投手教練的評價都還不錯」。（編輯：張芷瑄）1110810

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丘昌榮
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