王維中傷癒先發2連敗葉總點問題 下戰預計6局90球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒味全龍隊投手王維中傷癒復出先發吞下2連敗，總教練葉君璋點出問題，對好球帶的掌握還不是很確定，其他內容還不錯。圖為王維中12日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職味全龍隊投手王維中傷癒復出先發吞下2連敗，總教練葉君璋點出問題，對好球帶掌握還不是很確定，其他內容還不錯，會逐步拉長投球局數，下一場先發預計6局、90球左右。

王維中6月底先發出賽後背部不適，休息了1個多月，8月傷後復出，7日先發出賽投3局失1分吞敗，12日先發投4.2局失掉4分責失分，吞下2連敗。

葉君璋今天表示，王維中12日出賽第一局感覺投得太小心、用球數過多，受傷過後沒有先在二軍出賽、直接回到一軍輪值也有影響，但這兩場比賽觀察，已經有慢慢進入比賽狀況，除了對好球帶掌握還不是很確定，其他感覺都還不錯。

王維中這兩個球季都有小傷勢問題，葉君璋表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有影響，王維中從美國回來後也比較長一段時間沒有投正常輪值，這些多多少少都是原因。

王維中今年受傷前那場出賽，投6.1局失掉2分責失分、拿下勝投，葉君璋直言是目前為止看起來投最好的一場比賽，也表示，如果王維中拿出那場比賽水準的8成來投也會很好，但目前調整狀況約到6、7成而已。

龍隊投手教練郭勝安表示，王維中會一直有想要三振打者的想法，教練團有持續溝通，12日先發出賽第一局就是類似的狀況，提醒過後有修正，也有不斷灌輸觀念，不要刻意追求三振、寧願把局數拉長，預計本週先發出賽設定投6局、90球。（編輯：管中維）1110814