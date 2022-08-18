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鄭宗哲1A敲本季第5轟 李灝宇1安吞2K

2022/8/18 11:20
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）旅美匹茲堡海盜隊1A野手鄭宗哲今天單場2支安打，還敲出本季第5轟；費城人隊台灣「怪力男」李灝宇同樣在1A出賽，敲出1安打、吞下2次三振。

美國職棒小聯盟海盜隊1A今天與紐約洋基1A交手，鄭宗哲前一役打擊熄火，5打數摃龜，今天擔任球隊開路先鋒、打指定打擊。

鄭宗哲首局首打席就從投手赫爾曼（Sean Hermann）手中敲出陽春全壘打，第2、3個打席都擊成內野滾地球出局，7局上則選到保送上壘，並為球隊跑回1分。

鄭宗哲第8局再度上場，2出局後敲出安打，且隨後成功盜上二壘，海盜隊終場就以7比3勝出。

鄭宗哲此役4打數2安打，包括本季第5發全壘打，單季全壘打數也超過去年（4轟），另有1保送、1打點；而鄭宗哲8月手感火熱，至今49個打數擊出20支安打，單月打擊率高達4成08。

另外，同樣在小聯盟1A的李灝宇，今天在出戰辛辛那提紅人隊一役中，擔任費城人隊第一棒、鎮守游擊。

李灝宇首局吞下三振後，3局上擊出安打，但後面2個打席都未能再站上壘包，今天4打數1安打，苦吞2次三振，賽後打擊率2成89。

費城人今天打線遭到封鎖，全場僅敲出4安，最終以0比8落敗。（編輯：陳政偉）1110818

鄭宗哲
陳柏毓小聯盟先發挨轟吞敗 鄭宗哲連9戰敲安 李灝宇小聯盟連4戰至少雙安 鄭宗哲敲長打
李灝宇
劉致榮投4.1局挨2轟 李灝宇獲2保送 林昱珉先發3.2局7K無關勝敗 李灝宇連4戰敲安
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