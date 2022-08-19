范米特6局失2分中止先發8連敗 悍將勝桃猿

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中職富邦悍將隊19日在樂天桃園球場打線發揮，加上洋投范米特（Joe Van Meter）主投6局失2分、優質先發，率隊以10比2擊敗樂天桃猿隊，賽後並獲選單場最有價值球員（MVP）。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職富邦悍將隊今天打線發揮，高國麟、辛元旭開轟，范米特6局失2分、優質先發，率隊以10比2擊敗樂天桃猿隊，范米特拿勝、中止個人先發8連敗，也避免寫下難堪紀錄。

中華職棒洋投范米特今天賽前先發吞下8連敗，再1敗就會追平聯盟單季最多連敗場次紀錄。悍將隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，范米特先發搶勝。

范米特1局下1人出局後被郭永維敲出安打，2人出局後挨轟，被林泓育敲出2分砲，但及時回穩、沒有多掉分數，比賽後半段越投越穩。

悍將打線也很幫忙，1局上靠著王勝偉安打、王正棠四壞保送，申皓瑋適時安打先馳得點，范國宸補上安打、一棒送回2分。

悍將4局再起攻勢，高國麟選到四壞保送，林益全、辛元旭接連敲出安打攻占滿壘，葉竹軒安打送回1分，王勝偉高飛犧牲打再添1分，王正棠敲出滾地球，送回球隊第6分。

悍將5局高國麟開轟，陽春砲替球隊再添1分；6局辛元旭也敲出陽春砲，悍將再靠著保送及申皓瑋、范國宸、張進德接連安打，單局攻下3分，拉開領先差距。辛元旭的全壘打是悍將隊史第1900轟。

范米特今天總計用96球投6局，僅被敲出4支安打、包括1發全壘打，投出4次三振，失掉2分責失分，獲選單場最有價值球員（MVP）、拿下個人本季第4勝。（編輯：戴光育）1110819