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U15世界盃棒球賽台灣首戰打墨西哥 代表隊23日出發

2022/8/23 17:28（8/23 17:36 更新）
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U15世界盃棒球賽將於8月26日至9月4日在墨西哥舉行，台灣代表隊23日出發前往墨西哥，台灣預賽首戰將於27日與地主墨西哥交手。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日
U15世界盃棒球賽將於8月26日至9月4日在墨西哥舉行，台灣代表隊23日出發前往墨西哥，台灣預賽首戰將於27日與地主墨西哥交手。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U15世界盃棒球賽台灣代表隊20人名單今天公布，執行教練為曾偉誠，代表隊今天出發赴墨西哥，比賽將於當地時間26日開打，台灣預賽首戰將於27日與地主墨西哥交手。

今年度華南金控盃全國青少棒賽由桃園市隊完成2連霸、取得U15國家隊組訓權，6月中就先選出22人培訓名單，今天公告正選20人名單。

台灣代表隊執行教練曾偉誠，教練團有高漢模、江奎寬，投手7人為張耀允（桃園市）、余硯誠（新北市）、哀宥宇（台南市）、簡劭恩（花蓮縣）、陽善同（台東縣）、全叡（南投縣）、江禮恩（新竹市）。

捕手3人為黃翔靖（桃園市）、江庭毅（台中市）、高誠祥（台北市）；內野手6人為黃天賜、王興楷（桃園市）、曾睿恩（台北市）、傅鈞致（台北市）、蔡琞傑（新北市）、葉弘仁（新竹縣）。

外野4人為黃彥綸（桃園市）、朱冠宇（台北市）、江宗駿（新北市）、古定玄（新竹縣）。

U15世界盃棒球賽將於8月26日至9月4日在墨西哥舉行，總計13支球隊預賽分3組舉行，台灣與墨西哥、古巴、捷克同在A組，B組有巴拿馬、日本、哥倫比亞和法國，C組有美國、南非、委內瑞拉、波多黎各和關島。（編輯：張芷瑄）1110823

曾偉誠
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