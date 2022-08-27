胡智為優質先發、潘傑楷開轟 獅中止對桃猿8連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園27日電）中職統一獅隊今天投打發揮，投手胡智為7局失2分、優質先發，潘傑楷開轟單場貢獻3分打點，率隊以8比4中止對戰樂天桃猿8連敗、拿下半季對戰首勝。

中華職棒統一獅隊今天作客樂天桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊派出投手胡智為先發，胡智為1局2人出局後被廖健富敲出安打，再被林泓育敲出全壘打失掉2分，隊友守備出現狀況、但胡智為沒有受到影響，沒有多掉分數。

胡智為2局回穩，2到7局沒有再失掉分數，今天總計用103球投7局，僅被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第9勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊前2局沒有拿下分數，3局靠著江亮緯、林岱安接連安打攻占得點圈，再靠著短打推進、邱智呈選到保送攻占滿壘，林靖凱安打送回第1分，再靠著潘傑楷保送擠回追平分，胡金龍適時安打、一棒2分超前比數，林安可敲出滾地球送回團隊第5分。

獅隊7局再起攻勢，靠著林岱安安打、短打推進、邱智呈內野安打，林靖凱敲出滾地球先送回1分，潘傑楷開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，這發全壘打也是潘傑楷個人本季第3轟。

桃猿隊8局抓準換投時機，靠著郭嚴文、廖健富接連安打，再靠著林泓育高飛犧牲打送回第3分，林泓育今天敲出個人本季第6轟、包辦桃猿隊前3分打點；桃猿隊9局靠著林立適時安打多追1分、但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

獅隊近期與桃猿隊對戰成績不佳、賽前吞下8連敗，下半季還沒有贏過，獅隊總教練林岳平表示，今天可以拿下勝利也是對方給機會，3局潘傑楷保送擠回追平分、扭轉氣勢。

今天桃猿隊首局廖健富敲出游擊方向安打，還有朱育賢敲出二壘方向滾地球造成失誤，林岳平表示，游擊這球雖然紀錄上是安打，但對游擊手林祖傑來說應該不是困難的處理。

二壘手林靖凱連2天都有出現失誤，林岳平表示，林靖凱的近況不是這麼好，但應該不至於被昨天失誤輸球影響，今天也有安打送回團隊第1分。（編輯：張芷瑄）1110827