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夢想家與彰化柏力力租借協議 鄭子洋備戰SBL

2022/8/29 16:50
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家今天宣布，與SBL超級籃球聯賽彰化柏力力、球員鄭子洋達成共識，新球季球員鄭子洋將以租借方式效力柏力力，備戰SBL賽事。

中鋒鄭子洋2021-22球季自SBL轉戰P. LEAGUE+ （簡稱PLG）、加盟台新夢想家，雖自大學階段才接受正規籃球訓練，不過始終維持努力不懈正向態度，除了團隊訓練之外，也運用休息時間自主訓練，積極加強個人技巧，PLG新人年出賽5場，在職業賽場中留下1.2分、1籃板的紀錄。

夢想家今天發布新聞稿表示，與SBL彰化柏力力與球員鄭子洋3方達成共識，新球季鄭子洋將以租借方式效力柏力力，而鄭子洋將於9月1日正式加入柏力力訓練，9月也將跟隨柏力力出戰跨聯盟交流賽。

台新夢想家總經理韓駿鎧指出，由於今年夢想家在自由市場中補進即戰力的禁區球員，考量到球員的發揮空間，決定以此租借球員的方式與彰化柏力力合作。

韓駿鎧也給予祝福，他說：「期待子洋到柏力力籃球隊之後能夠不斷磨練自我，並能獲得更多實戰經驗，除了增進籃球技巧外，更能提升對於籃球場上的理解與閱讀能力，持續激發潛能。」（編輯：方沛清）1110829

韓駿鎧
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