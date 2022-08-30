翁瑋均2年2度動刀解釋原因 透露姿勢有改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職樂天桃猿隊投手翁瑋均（圖）動刀清除手肘骨刺，31日預計一軍先發出賽，2年2度動刀，翁瑋均表示，動刀間隔這麼短，有詢問過醫生原因，醫生說可能是投球姿勢，也可能是比較年輕，恢復的太好。中央社記者謝靜雯攝 111年8月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊投手翁瑋均動刀清除手肘骨刺，明天預計一軍先發出賽，2年2度動刀，翁瑋均透露，聽到醫生說可能是恢復太好也嚇一跳，姿勢上有微調，也要大家明天看了就知道。

中職樂天桃猿隊投手翁瑋均近年因為手肘不舒服出賽受影響，2020年季後動刀清除右手手肘骨刺，去年7月又因為手肘發炎下二軍，季後二度動刀清除骨刺。

翁瑋均表示，動刀間隔這麼短，有詢問過醫生原因，醫生說可能是投球姿勢，也可能是比較年輕，恢復的太好，第一次處理時有些傷口，恢復太好又多長出東西，「我聽到也嚇一跳，原來恢復太好也有這種困擾。」

翁瑋均表示，醫生把各種可能原因解釋給他聽，也有建議他定期保養，每半年打一次玻尿酸，在投球姿勢上面也有修正調整。

術後姿勢有調整，翁瑋均笑說要明確的形容有點困難，包括抬腳、揮臂，讓身體投起來感覺舒服一點，動完手術過後，球威、球速當然會有落差，只能慢慢調整，透過練習比賽找回好的感覺。

翁瑋均也賣關子：「我覺得姿勢差蠻多的」，動作調整後，很多之前用到的地方、沒用到的地方，機制會破壞重建，動作變成什麼樣子，也要大家明天看了就知道。

翁瑋均上一次一軍先發是2021年7月18日，術後本季二軍出賽，單場最多用球數為85顆，明天迎戰味全龍隊，總教練曾豪駒表示，二軍有投到超過80顆，明天會投多少顆，會視身體狀況而定。（編輯：張芷瑄）1110830