陳玟卉舉槓鈴拍廣告 撐太久有些不習慣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉（前右）及「台灣蝶王」王冠閎（前左）替台灣運彩拍攝全新形象廣告，1日一起出席記者會，暢談拍廣告的甘苦談，兩人都認為這次拍攝是很特別的經驗。（台灣運彩提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉日前替台灣運彩拍攝全新形象廣告，她表示，這是第一次在廣告中以舉重為素材進行拍攝。被問到最辛苦的地方是什麼，她笑說：「比賽不用撐這麼久。」

陳玟卉拍攝的形象廣告，影片中她舉起超長槓鈴，上面滿滿都是槓片，旁邊則有12名臨演一起協助，不過陳玟卉透露：「其實全部都是我在撐。」

陳玟卉透露，其實槓鈴上的槓片只有兩片是真的，重量為65公斤，其他槓片都是保麗龍混充的。但她強調：「保麗龍雖然不重，但是很多保麗龍加起來也是有重量的。」

對於拍攝廣告最辛苦的部分，陳玟卉笑說，比賽中只要信號燈亮起，選手就能放下槓鈴，但在拍攝廣告時，導演沒喊卡之前，都不能放下。

這次台灣運彩除找來陳玟卉外，另外也邀請了「台灣蝶王」王冠閎、東奧空手道銅牌女將文姿云，以及桌球一哥、「國民金孫」林昀儒等人跨刀拍攝。王冠閎也是在他最熟悉的游泳池裡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王冠閎今天出席記者會時，第一次看到廣告成品，他笑說：「我雞皮疙瘩都起來了。」他透露，這支短短幾十秒的廣告，就讓他拍了超過8個小時，過程也很特別。對於看到影片中的自己，他笑說：「小帥。」

廣告中王冠閎同樣是做著自己最熟悉的事，他直言，能讓大家看到他在努力的當下，他覺得很棒。他也強調，無論是比賽、訓練還是拍攝，都是一群人努力之下的產物。（編輯：張雅淨）1110901