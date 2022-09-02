張政禹追平安 味全龍與富邦悍將4比4握手言和

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中華職棒味全龍今天與富邦悍將之戰，一度因雨暫停逾一個半小時，悍將從落後到8局上奪3分逆轉，而龍隊張政禹敲追平安扳平比數，兩隊9局結束，最終以4比4握手言和。

味全龍昨天與樂天桃猿一役，受雨勢影響6局結束，裁定兩隊4比4握手言和，龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，比賽過程同樣是細雨不斷。

龍隊張祐銘3局下靠著失誤上壘後，加上林智勝適時安打，取得1比0領先。

悍將6局上由申皓瑋內野安打展開攻勢，林益全擊出左外野飛球，靠著失誤上壘，高國輝隨後敲成中外野飛球遭到接殺，申皓瑋趁機上到三壘。

不過，輪到辛元旭打擊時，現場雨勢逐漸變大，比賽被迫暫停，歷經1小時33分等待才重新開打，龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）投5.2局無失分退場，由林凱威接手中繼，三振辛元旭化解危機。

悍將6局下同樣換投，卻無法抵擋龍隊攻勢，龍隊連續敲出5支安打，再添2分。

悍將7局上先追回1分後，第8局繼續吹起反攻號角，先由高國輝二壘安打帶動攻勢，單局連續5支安打搶下3分，悍將以4比3反超，而龍隊8局下張政禹關鍵安打追平比數，兩隊最終就以4比4握手言和。

張政禹單場4打數2安打，包括8局下關鍵追平分安打，賽後獲選單場MVP。

味全龍總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，選手表現都還很不錯，在這樣的情況下，背負著精神上的壓力，「但好險有守下來了，雖然平手，算是還可以接受的結果」。（編輯：陳彥鈞）1110902