高夫直落二擊敗張帥 首度闖進美網女單8強[影]

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美國18歲小將高夫（圖）4日以直落二擊敗中國女將張帥，生涯首度打進大滿貫美國網球公開賽8強。（圖取自twitter.com/CocoGauff）

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國18歲小將高夫今天以兩盤7比5，直落二擊敗中國女將張帥，生涯首度打進大滿貫美國網球公開賽8強。

來自喬治亞州亞特蘭大的高夫（Coco Gauff）是這次美網女單第12種子，今天花了1小時又57分鐘解決張帥，接下來她將在8強戰對上法國好手賈西亞（Caroline Garcia）。這個球季之前，高夫在美網沒打過比第3輪好的成績。

影片來源：US Open Tennis Championships

6月曾在法國網球公開賽殺進決賽的高夫，今天對上老經驗的張帥，費了好一番功夫才獲勝晉級。33歲的張帥因未能在關鍵時刻沉著應戰而付出代價。

高夫在首盤攻破世界排名36張帥的發球局，取得6比5領先，接著以7比5拿下首盤。次盤張帥在攻破高夫的發球局後，一度握有5比3優勢，有絕佳的機會能在盤數上扳平，可惜她未能如願。

反觀高夫在比賽尾聲連下4局，包括兩度破發成功，順利闖進這次美網的女單8強。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110905