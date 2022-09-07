不老傳奇持續上映中 林志傑與勇士續約2年

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（中央社記者龍柏安台北7日電）台北富邦勇士今天宣布，確定與台灣籃壇指標性球員「野獸」林志傑續約2年，除盼繼續仰賴他的身手與能力，也希望這名連霸功臣在新球季維持「不老傳奇」顛峰，率隊完成3連霸。

台北富邦勇士上季完成P. LEAGUE+聯盟衛冕，包攬聯盟前2年總冠軍，而年滿40歲的林志傑功不可沒，尤其他在季後賽火力攀升，不僅成為本土球員得分箭頭，也能幫助球隊串聯攻勢。

上季林志傑例行賽平均上場22分鐘，可繳出10.9分5籃板3助攻，季後賽則提升到15.6分、6.3籃板、3.1助攻，三分球命中率高達43.6%，更驚人的是他在邁入40歲的第一天，首輪對戰夢想家「關門戰」，挺身而出繳出27分、9籃板、5助攻、4抄截，帶領球隊在二度延長賽出線。

林志傑的傳奇不僅於此，總冠軍賽面對新竹街口攻城獅，他同樣在系列賽第5戰的關門戰，再次繳出25分、9籃板顛峰數據，幫助球隊順利完成連霸。

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勇士領隊蔡承儒表示，他在林志傑的身上看到所謂的百分百投入和付出，無論是訓練還是準備，再到比賽中的奮戰精神與求勝意志，「40歲還能維持在最頂級的水準，他在各方面都是職業球員的標竿。」

蔡承儒透露，林志傑之所以可以在這個年紀仍維持在顛峰，「來自於他對自身的堅持跟要求」；蔡承儒也說，在他的心目中，林志傑就是最偉大的球員，很期待林志傑在新賽季中，可以達成3連霸的目標。（編輯：張芷瑄）1110907