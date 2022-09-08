龍隊洋投伍鐸後援砸鍋 桃猿逆轉勝

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒味全龍今天前8局僅讓樂天桃猿打者擊出1支安打，終結者伍鐸第9局登板，未能守住領先優勢，讓桃猿隊單局攻下3分逆轉，最終以3比2氣走龍隊。

味全龍今天在花蓮棒球場迎戰樂天桃猿，龍隊派出林子昱先發，而桃猿則由王牌投手黃子鵬應戰。

龍隊投手林子昱今天投4.1局，儘管僅被敲出1安，但控球不理想，單場送出5次四壞球、2次觸身球，均是追平生涯最多，桃猿隊5局上1出局、攻占滿壘後，龍隊緊急派出投手羅華韋救火，順利化解失分危機。

龍隊5局下靠著張祐銘、林孝程敲出安打，張政禹隨後揮出高飛犧牲打，攻下第1分，6局下龍隊攻勢再起，龍隊拿莫．伊漾揮出二壘安打，趁著桃猿隊游擊手郭永維傳球失誤，跑回第2分。

桃猿隊打線前8局僅朱育賢擊出1支安打，9局上龍隊換上終結者伍鐸（Bryan Woodall）登板，桃猿隊展開反攻，陳俊秀、梁家榮、郭嚴文連3棒安打，先追回1分，陳晨威隨後敲出安打帶有2分打點，一棒逆轉戰局，最終桃猿隊就以1分差險勝，由第8局登板中繼1局無失分的許峻暘拿下勝投。

桃猿隊先發投手黃子鵬投6局失2分，僅1分責失分，再度繳出優質先發成績，靠著打線幫忙，逃過敗投；而賴鴻誠第7局登板，投1局未失分，連續出賽無失分場次推進至第26場，追平桃猿隊前洋投米吉亞所保有的聯盟紀錄。

另外，桃猿隊單場4次失誤，全是游擊手，郭永維包辦3次，個人生涯新高，林承飛接替守備後，9局下也發生失誤。（編輯：黃世雅）1110908