羅力中職投滿1500局史上第3人 最終戰掌聲中退場[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒富邦悍將洋投羅力生涯最終戰客場對戰中信兄弟，比賽因雨兩度暫停，羅力直到5局下1出局後，才在全場球迷掌聲中退場，中職生涯投球局數剛好滿1500局。

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）9月5日在主場新莊棒球場引退賽，摘下中職生涯第102勝，賽後球團舉辦引退儀式，同時退休所屬的39號背號，但後來由於新洋投安得勝（Tanner Anderson）先前因不適應中職用球、造成手指反覆破皮，影響調整時程，因此由羅力再扛1場先發，賽前中職生涯累計投球局數1495.2局。

羅力本季出賽11場，但今天先發對戰中信兄弟則是今年第一次，兄弟隊前2局都有攻勢，但羅力關鍵時候都用三振化解危機，兄弟隊3局下再度發動攻勢，靠著單局4安、搶下2分。

比賽受雨勢影響兩度中斷，羅力直到5局下讓兄弟隊首名打者岳政華敲成游擊方向滾地球後才走下投手丘。

羅力此役投4.1局失2分，被敲7安，送出5次三振，中職生涯投球局數1500局達陣，也是中職史上第3人。羅力在球迷歡呼聲和掌聲中退場，由藍愷青接手中繼，但因羅力退場時，悍將仍以0比2落後，確定最終戰無緣勝投。（編輯：張雅淨）1110911