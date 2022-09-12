T1台啤英熊網羅塞爾維亞中鋒 3洋將到位

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天宣布，塞爾維亞中鋒范姜偉齊（Milenko Veljkovic）加盟，開季3名洋將皆已到位，預計10月陸續抵台。

台啤英熊8月底陸續揭曉新賽季洋將陣容，除了找來曾效力台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家前鋒希克斯（Stephan Hicks）外，還與澳洲禁區悍將哈吉勝（Matt Hodgson）簽約，第3名洋將也在今天底定。

台啤英熊球團發布新聞稿表示，塞爾維亞中鋒范姜偉齊現年26歲，身高近218公分，將成為球隊新賽季禁區巨塔，期待能抗衡已轉至台南台鋼獵鷹的洋將德古拉（Samuel Deguara）、高雄全家海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）等人。

范姜偉齊首次到亞洲打球，他特別提到，「第一次到亞洲打球還是會有些緊張，但決定到台灣是我籃球生涯中最重要的決定之一。」

范姜偉齊過去曾因世大運造訪台灣，他說：「記得台灣人都相當友善，而且當時因為專心訓練很遺憾沒去到台北101，這次終於可以去了。」

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台啤英熊總經理哈孝遠表示，「范姜偉齊有別於哈吉勝衝擊籃框的功能，他比較是傳統中鋒的防守型洋將，期待他坐鎮油漆區，成為台啤英熊新賽季防守的最後一道堅強防線。」

考量范姜偉齊全名對於台灣人來說相當饒口，台啤英熊球團特別採諧音方式，使用華人「范姜」姓氏，讓球迷可以更容易記住，哈孝遠笑說：「之前選秀會上才開玩笑說，今年名字4個字的球員都特別有話題，我們連洋將都4個字，希望他在賽季中也能以球技、防守強度驚豔球迷。」（編輯：張雅淨）1110912