「接棒未來」推公益 前進屏東偏鄉部落

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣14日電）中職全壘打王林智勝的恩師王子燦奉獻基層棒球，2020年更前進屏東縣瑪家鄉佳義國小任教。在獲悉球隊交通車車齡達18年，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天慷慨捐車。

今天捐車儀式中，佳義國小校長黃善祺表示，王子燦教練時常自掏腰包補助孩子餐食費，並開交通車帶孩子上學與練球，但交通車老舊時常半路拋錨，有安全隱憂。感謝魏應充捐贈交通車，展現對台灣基層棒球關懷與重視，最重要的是減輕學校與家長擔心，讓更多原住民孩子安心打球、安心成長，埋下希望種籽。

對於這段捐車緣起，魏應充在今年4月的全壘打王頒獎當晚偶遇王子燦，對於他自掏腰包陪伴原住民孩子透過棒球運動成長、進而翻轉人生，相當感動。獲悉佳義國小棒球隊交通車齡高達18年且資源缺乏，允諾捐贈交通車，也要基金會研議投入偏鄉棒球隊的小球員交通、餐食支持計畫，盼拋磚引玉，號召更多人支持關心偏鄉少棒隊孩子。

味全龍公益大使呂偉晟、林驛騰也來到現場，帶領小球員們完成傳承交棒儀式，代表魏應充對小球員們的期許與勉勵，兩位球員捐贈儀式後也與小球員互動，傳授棒球新知識。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「接棒未來」基層棒球公益計畫2017年上路後，除陸續捐贈基層棒球隊球衣、球具設備並提供基礎棒球教育訓練外，也曾在2020年以專案方式大規模捐棒球交通車給50個學校及團體，希望提升小球員行的安全。基金會未來也將持續透過營養餐食、急難救助等面向，支持基層棒球人才培育，也希望更多大眾一起關注偏鄉小球員的需求。

曾培育出中職全壘打王、多次獲選中華少棒代表隊總教練率隊為國爭光的王子燦雖已年近70，仍在2020年前進山地部落瑪家鄉默默培育偏鄉少棒人才；2022年佳義國小棒球隊更在其帶領下取得教育部「全國學生棒球聯賽-國小組硬式組屏東縣預賽」屏東縣代表。

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佳義國小座落於屏東縣笠頂山下沿山公路旁，面臨聯外交通耗時、學習活動受限、學區分散於涼山村、佳義村、排灣村，村中單親與隔代教養多，家庭經濟普遍欠佳，家長平日忙於生計。

魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才流失與斷層。因此自2017年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球根基更加穩固與茁壯。（編輯：孫承武）1110914