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鼎邦菁英邀請賽 詹世昌奪本季第3冠

2022/9/16 18:00
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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣男子職業高球好手詹世昌今天在鼎邦菁英邀請賽最後一回合，繳出68桿，3回合累計以低於標準12桿的204桿，本季第3度登上王座，獨得新台幣50萬元冠軍獎金。

2022年鼎邦菁英邀請賽，今天在苗栗全國花園鄉村俱樂部進行最終回，前兩回合打完握有2桿領先優勢的詹世昌，今天手感熱得發燙，他以5鳥、無柏忌的完美演出，以3桿之差守住冠軍。

詹世昌賽後透露，對手一直追得很緊，他認為能勝出的關鍵，是在第12洞的8呎保Par推桿，因為同組另外2名選手都吞下柏忌，讓他得以擴大領先優勢。

上週在日本參賽的詹世昌，原本來不及返台參賽，不料在日本只打了前兩輪就提前淘汰，才能「無縫接軌」，一隔離完馬上參賽，也讓他拿下這座冠軍。

今年2月詹世昌先在亞巡賽皇家盃拿冠軍，接著3月又於肇喜登峰巡迴賽長華公開賽奪冠，加上鼎邦菁英邀請賽在內，本季已奪得3冠，他透露，這場比賽結束後，會先投入在台灣舉辦的2場亞巡賽，然後再出國打拚。

這場比賽同時也兼具公益性質，參賽選手每打出1個博蒂，主辦單位即捐款1000元，打出一隻老鷹，則捐3000元，最後再由鼎邦投資捐贈給新竹市立馬偕兒童醫院。

值得一提的是，賽後詹世昌得知大會累計捐款達119萬3000元，他也自掏腰包贊助5000元，加上其他球員包括林文堂等人也一起貢獻愛心，讓捐款總額達到120萬元，替這項比賽劃下完美句點。（編輯：張芷瑄）1110916

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