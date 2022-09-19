劉致榮升2A初登板挨轟 黃暐傑3A先發無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅美波士頓紅襪隊投手劉致榮升上小聯盟2A，在2A例行賽最後一場比賽先發對紐約洋基隊，投3.2局挨轟失2分、無關勝敗；巨人隊投手黃暐傑3A先發投3局無失分，也是無關勝敗。

美國職棒小聯盟2A例行賽最後一天，波士頓紅襪隊從高階1A將劉致榮升上2A，與紐約洋基隊2A交手，劉致榮先發首局讓對手3上3下，2局1人出局後投出四壞保送，接著依序讓打者敲出中外野、左外野方向飛球出局。

劉致榮3局1人出局後被敲出陽春砲，再被下一棒打者敲出安打，但沒有擴大失分危機。劉致榮4局續投有狀況，先投出四壞保送，2人出局後暴投讓跑者上到三壘，接著再投出四壞保送退場，接替投球的隊友沒能止血，被敲安打失掉1分，這1分要記在劉致榮身上。

劉致榮今天總計用70球投3.2局，被敲出2支安打包括1轟，投出2次三振、3次保送，失掉2分責失分，球隊終場以3比6吞敗，劉致榮2A首場出賽無關勝敗。

舊金山巨人隊小聯盟3A今天與亞利桑那響尾蛇隊3A交手，巨人隊先發投手為黃暐傑，黃暐傑1局讓打者3上3下，2局1人出局後被敲安打，但沒讓對手延續攻勢。

黃暐傑3局先投出四壞保送、被敲安打，但及時回穩，沒有失分，3局投完被換下場；今天總計用39球投3局，被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，球隊終場以7比4拿勝，黃暐傑無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110919