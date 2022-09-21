謝亞軒飆6記三分砍21分 特攻勝台銀拉3連勝

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（中央社記者龍柏安台北21日電）T1聯盟新北中信特攻射手謝亞軒今天火力全開，全場飆進6顆三分球、攻下21分，搭配阿巴西29分，終場102比86擊敗台灣銀行，在跨聯盟交流賽拉出3連勝、晉級8強。

由中華籃協主辦的跨聯盟交流邀請賽，參賽隊伍包括P. LEAGUE+、台灣運彩xT1聯盟以及SBL超級籃球聯賽3大籃球聯盟，還有以UBA大專籃球聯賽好手為班底的中華男籃培訓隊，齊聚台北和平籃球館參賽。

謝亞軒是新北中信特攻的主力射手，前兩戰三分球累計13投中5，兩場比賽合計僅拿下21分，今天他火力噴發，單場命中6記三分球轟下21分，搭配「黑豹」阿巴西29分裡有11分是在決勝第4節拿下，兩人合力搞定戰局，也摘下3連勝。

特攻今天面對SBL上季冠軍台銀，靠著謝亞軒飆進3顆三分球領軍，開局就拉出一波20比9攻勢下馬威，台銀雖然很快回穩，可惜全場一路挨打，最終仍無奈吞下第2敗。

前兩戰謝亞軒分別拿下7分與14分，今天火力噴發，還飆進6顆三分球，對於自己調整的祕訣，他強調除了持續練習之外，也少不了教練與隊友的鼓勵，讓他更有信心。

謝亞軒強調，他身為球隊主力射手，在場上的工作就是投籃，而他要做的事，就是當有空檔的時候，想辦法把球投進。

特攻拿下3連勝後，已提前確定晉級8強，對於接下來是否有特別想遭遇的球隊，謝亞軒則表示，新賽季各隊都有補強，也都展現各自獨特的球風，因此每一支球隊他都想交手碰看看。（編輯：陳政偉）1110921