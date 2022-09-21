兄弟黃恩賜摘本季首勝 力阻桃猿點亮魔術數字

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中華職棒中信兄弟隊投手黃恩賜21日在樂天桃園球場繳出7局無失分優質先發，加上隊友打線串連，兄弟最終以11比0大勝樂天桃猿隊。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月21日

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職棒中信兄弟黃恩賜今天繳出7局無失分優質先發成績，加上打線串連，陳子豪和洋砲福來喜合計貢獻6打點，最終以11比0大勝樂天桃猿，阻止桃猿隊點亮下半季封王魔術數字。

樂天桃猿今天起在主場桃園棒球場與中信兄弟展開3連戰，只要桃猿今天贏球，就能點亮下半季封王魔術數字M15。

不過，桃猿隊洋投必贏多（Ricardo Antonio Pinto Valera）前2局狀況不少，首局丟1分後，2局上不但出現投手犯規，隊友還發生失誤，兄弟隊靠著1次保送和2次觸身球，以及陳子豪安打，單局進帳4分。

必贏多6局上再度遭遇亂流，被江坤宇敲安後，保送林書逸，桃猿隊緊急換上賴鴻誠登板救火，同樣未能阻止兄弟隊攻勢，兄弟隊單局攻下5分。

8局上兄弟隊洋砲福來喜（Francisco Pena）高飛犧牲打，追加1分，最終兄弟隊以11比0獲勝，先發打線除了林書逸外，其他8人都有安打的表現。

兄弟隊先發投手黃恩賜投7局無失分，只讓桃猿隊打者擊出3支安打，另有保送和三振各3次，而彭識穎、謝榮豪後續各投1局未掉分，聯手拿下勝利。

黃恩賜本季首勝開張，前一次摘下勝投，已是去年9月5日，賽後獲選為單場MVP。（編輯：謝雅竹）1110921