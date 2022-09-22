泛太平洋女網賽 詹詠然女雙8強出局

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（中央社記者龍柏安台北22日電）浪費首盤5比1大幅領先優勢，台灣網球女雙好手詹詠然與智利搭檔瓜拉奇，今天在泛太平洋女網賽女雙8強，以6比7（3）、4比6不敵馬蒂內茲與培瑞斯這組美澳聯軍。

在日本東京舉行的泛太平洋女網賽今天進行雙打女雙8強，詹詠然和新搭檔瓜拉奇（Alexa Guarachi），迎戰大會第4種子、美國女將馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）和澳洲女將培瑞斯（Ellen Perez）。

詹詠然和澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）今年從法國史特拉斯堡開始聯手，本季共合作9站，其中有6站是首輪淘汰，最佳戰績是在英國草地賽的伯明罕打進4強，泛太平洋女網賽她則改和瓜拉奇聯手。

可惜的是，詹詠然和瓜拉奇今天浪費首盤5比1開局，接下來一口氣連丟5局，反倒陷入5比6落後。

第12局詹詠然和瓜拉奇驚險保發，將戰線拖進搶7大戰，無奈搶7開局就連丟3分，接下來以3比7棄守。

首盤該拿未拿，也對詹詠然與瓜拉奇造成重傷害，次盤前8局雙方以4比4打平，第9局發球局又被對手攻破，也陷入4比5落後，最終再以4比6失手，以直落二落馬出局。（編輯：張芷瑄）1110922