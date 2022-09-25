幼兒園跟著阿嬤唱 辛元旭成「台語歌王」

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職富邦悍將「台語歌王」辛元旭昨天賽後與歌手萬芳合唱「愛情限時批」，又唱又跳，展現不同於以往的反差形象，他回憶小時候會跟阿嬤一起去卡拉OK，最常點的歌是張秀卿的「車站」。

中華職棒富邦悍將隊本週末舉行「富邦證券G!POP流行音樂節」，昨天賽後安排歌手萬芳演唱，原本排定將由悍將投手藍愷青與萬芳合唱台語歌「愛情限時批」，但藍愷青17日下二軍，球團人員透露，辛元旭接到是否願意上台唱歌的詢問、一口答應。

辛元旭是台南人，小時候跟著阿嬤一起生活，他回憶幼兒園的時候常常跟阿嬤去卡拉OK，唱的都是台語歌。被問起有沒有招牌台語歌，他笑說好像沒有，雖然時間隔得有點久，但印象中最常唱的歌曲是張秀卿的「車站」。

辛元旭昨天與萬芳合唱，不僅唱歌、還有秀舞技，一點都不見生澀害羞的感覺，他說是第一次在這麼多人面前公開唱歌，表現還可以，但直言昨天那個樣子不是本來的個性，隊友也笑說跟他平常的形象有點「反差」。

辛元旭表示，平常就喜歡聽台語歌，也喜歡聽萬芳的歌，包括昨天萬芳演唱的「新不了情」和合唱歌曲「愛情限時批」都有聽過。（編輯：張雅淨）1110925