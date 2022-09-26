范士恩關鍵補籃 英熊晉級跨聯盟籃球賽冠軍戰

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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊26日在跨聯盟籃球邀請賽4強賽，靠著決勝節倒數0.1秒范士恩關鍵補籃，以89比87氣走台南台鋼獵鷹，闖進冠軍戰。（台啤英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃T1聯盟台啤英熊今天在跨聯盟籃球邀請賽4強賽，靠著李啟瑋全場轟下30分，加上決勝節倒數0.1秒范士恩關鍵補籃，以89比87氣走台南台鋼獵鷹，闖進明天的冠軍戰。

跨聯盟籃球邀請賽今天在台北和平籃球館展開4強賽，稍早T1聯盟新北中信特攻以87比78擊敗台灣男籃培訓隊，率先挺進冠軍戰，而另一張冠軍戰門票由台南台鋼獵鷹與台啤英熊爭奪。

不過，獵鷹吳宏興8強賽因肘擊台銀球員頸部以上動作遭禁賽，讓獵鷹今、明天比賽少了1名可用之兵。

台啤英熊今天首節以20比19領先，次節蔣淯安、曹薰襄輪流挺身而出，趁著獵鷹單節8次失誤，將比分拉開至46比36，而獵鷹下半場攻勢回神，團隊單節6記三分球追成僅剩3分差。

獵鷹李漢昇決勝節率隊吹起反攻號角，一度逆轉比分，台啤英熊射手李啟瑋關鍵時刻連續飆進三分球，幫助球隊要回領先，兩隊隨後展開拉鋸戰，在台啤英熊黃聰翰讀秒階段，2次出手都落空，所幸范士恩在倒數0.1秒搶下籃板後投進關鍵一球，幫助球隊有驚無險以2分差收下勝利，明天冠軍戰將對決中信特攻。

台啤英熊此役3人得分20分以上，李啟瑋投進8記三分球、攻下全隊最高30分，蔣淯安、曹薰襄各得20分。

台啤英熊總教練楊志豪表示，第3節球隊沒做好防守，讓對手連投好幾記三分球，加上犯規過多，多次送對手站上罰球線；而蔣淯安也認同教練的說法，第3節團隊專注力下滑，防守也未能做好，後續將進行修正，準備明天的冠軍戰。

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儘管輸球，獵鷹教頭劉孟竹仍大方稱讚台啤英熊，他說：「對手有經驗，各個位置又有身材、高度，而李啟瑋展現強心臟，連續投進三分球，逆轉比分。」

劉孟竹表示，感謝球員在落後雙位數情況下，仍沒放棄比賽，透過防守帶動轉換快攻追回分數，且一度超前，決勝節有製造出幾個空檔但沒投進，「幸運之神沒站在我們這邊」，但他強調，透過這場比賽也看到球員在新賽季的企圖心和求勝意志。（編輯：謝雅竹）1110926