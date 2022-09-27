更多編輯台推薦新聞：
烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

英熊拉尾盤勝中信 奪首屆跨聯盟邀請賽冠軍

2022/9/27 21:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北27日電）T1聯盟台啤英熊，今天靠著黃聰翰全場三分球10投7中，攻下最高的27分，搭配主控蔣淯安也攻下22分，聯手以87比71擊敗新北中信特攻，拿下首屆跨聯盟邀請賽冠軍。

由中華籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽，將台灣運彩xT1聯盟、P. LEAGUE+與SBL超級籃球聯賽等三大籃球聯盟球隊齊聚一堂，加上中華男籃培訓隊在內共計12支球隊，在台北和平籃球館進行熱戰。

今天最終冠軍賽，上演「T1聯盟內戰」，由台啤英熊對上中信特攻，英熊差點浪費上半場最多15分領先優勢，第4節開賽一度被追到只差2分。

所幸英熊即時回穩，靠著單節一波23比11攻勢，重新鞏固領先並拉開差距，加上團隊三分火力奧援，最終也如願擺脫對手糾纏，順利拿下首屆跨聯盟籃球邀請賽冠軍。

英熊奪冠功臣，除手感熱得發燙的黃聰翰外，還有攻下22分，另送出5次助攻與3次抄截的主控蔣淯安，賽後他表示，能夠拿下冠軍很開心，因為不少球員受傷的關係，「其實我們沒有剩下多少隊員。」

談到今天火力四射的黃聰翰，蔣淯安則透露，英熊這支球隊最大的好處，就是每天都有不同的球員可以跳出來，他舉例昨天4強賽李啟瑋就轟下30分，今天則是輪到黃聰翰開火。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

特攻後衛林韋翰今天表現也不遑多讓，繳出20分、9助攻與7抄截的全方位成績單，蔣淯安則表示，兩人之間的對決早從SBL至T1，彼此也很熟悉，「他是一個很好的球員，在場上就是把自己的特點發揮出來。」

至於季軍戰中華男籃培訓隊，靠著歸化球員阿提諾（William Artino）攻下全場最高的27分，外帶13個籃板與5助攻，率隊以96比84擊敗台南台鋼獵鷹、拿下季軍。（編輯：屈享平）1110927

台啤英熊
范士恩關鍵補籃 英熊晉級跨聯盟籃球賽冠軍戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族