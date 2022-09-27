英熊拉尾盤勝中信 奪首屆跨聯盟邀請賽冠軍

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（中央社記者龍柏安台北27日電）T1聯盟台啤英熊，今天靠著黃聰翰全場三分球10投7中，攻下最高的27分，搭配主控蔣淯安也攻下22分，聯手以87比71擊敗新北中信特攻，拿下首屆跨聯盟邀請賽冠軍。

由中華籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽，將台灣運彩xT1聯盟、P. LEAGUE+與SBL超級籃球聯賽等三大籃球聯盟球隊齊聚一堂，加上中華男籃培訓隊在內共計12支球隊，在台北和平籃球館進行熱戰。

今天最終冠軍賽，上演「T1聯盟內戰」，由台啤英熊對上中信特攻，英熊差點浪費上半場最多15分領先優勢，第4節開賽一度被追到只差2分。

所幸英熊即時回穩，靠著單節一波23比11攻勢，重新鞏固領先並拉開差距，加上團隊三分火力奧援，最終也如願擺脫對手糾纏，順利拿下首屆跨聯盟籃球邀請賽冠軍。

英熊奪冠功臣，除手感熱得發燙的黃聰翰外，還有攻下22分，另送出5次助攻與3次抄截的主控蔣淯安，賽後他表示，能夠拿下冠軍很開心，因為不少球員受傷的關係，「其實我們沒有剩下多少隊員。」

談到今天火力四射的黃聰翰，蔣淯安則透露，英熊這支球隊最大的好處，就是每天都有不同的球員可以跳出來，他舉例昨天4強賽李啟瑋就轟下30分，今天則是輪到黃聰翰開火。

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特攻後衛林韋翰今天表現也不遑多讓，繳出20分、9助攻與7抄截的全方位成績單，蔣淯安則表示，兩人之間的對決早從SBL至T1，彼此也很熟悉，「他是一個很好的球員，在場上就是把自己的特點發揮出來。」

至於季軍戰中華男籃培訓隊，靠著歸化球員阿提諾（William Artino）攻下全場最高的27分，外帶13個籃板與5助攻，率隊以96比84擊敗台南台鋼獵鷹、拿下季軍。（編輯：屈享平）1110927