味全龍擊敗悍將 布里悍7局好投奪第10勝

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）中華職棒味全龍洋投布里悍今天投7局僅失2分，拿下個人本季第10勝，龍隊首局攻下3分奠定勝基，最終以3比2擊退富邦悍將，收下3連勝。

味全龍今天在嘉義市棒球場迎戰富邦悍將，40歲的林智勝賽前生涯累計299轟，能否在此役達成300轟里程碑，每一個打席都成為焦點。

龍隊吉力吉撈．鞏冠首局敲安後，靠著對手失誤跑回本壘得分，林智勝與洋砲谷德溫（Brian Goodwin）隨後安打串聯，幫助龍隊首局就進帳3分。

龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）4局上控球出現亂流，悍將靠著保送和觸身球，無人出局攻占一、二壘，儘管後續敲出2支安打，但先是二壘跑者王勝偉遭牽制出局，王正棠後來衝三壘時又遭到觸殺，龍隊守備幫助布里悍化解危機，讓悍將無功而返。

悍將前7局都未能從布里悍手中添得分數，8局上展開反攻，戴培峰、張進德連續安打，搶下1分後，龍隊換上林凱威救火，在連續解決2名打者後，被王正棠敲安，悍將追成2比3，但後續未能延續攻勢，龍隊最終就以1分差帶走勝利。

布里悍7局被敲6安，掉2分，另有2次保送、6次三振，拿下本季第10勝，賽後獲選單場MVP。

龍隊洋砲谷德溫單場3安猛打賞，也是來台後個人最佳表現。林智勝此役4打數唯一安打是二壘安打，貢獻1打點，生涯300轟要再等等。（編輯：謝雅竹）1110928