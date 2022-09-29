郭嚴文代打2分砲 桃猿中斷兄弟9連勝[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒樂天桃猿野手郭嚴文今天9局上代打敲出關鍵2分砲，率隊以3比1擊退中信兄弟，兄弟隊中斷9連勝，無緣改寫中信兄弟球團隊史新紀錄。

中信兄弟昨天在台中洲際棒球場擊敗樂天桃猿後，追平中信兄弟球團隊史最佳的9連勝，兩隊今天繼續交手，兄弟隊派出洋投德保拉（Jose De Paula）掛帥主投，挑戰隊史新猷。

兄弟隊洋投德保拉9月7日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，今天重返先發輪值，首局就遭遇危機，桃猿隊靠著陳晨威、林智平、 朱育賢安打串聯，先馳得點，而兄弟隊2局下展開反擊，陳文杰陽春砲，率隊扳成1比1平手。

兩隊僵持至第9局，桃猿隊林承飛安打後，代打郭嚴文從兄弟隊中繼投手蔡齊哲手中揮出2分打點全壘打，打破僵局。

桃猿隊洋投豪勁（Bradin Hagens）9局下續投，兄弟隊吹起反攻號角，陳文杰敲安後，林書逸獲得觸身球保送，靠著隊友推進，前進二、三壘，豪勁及時回穩，靠著三振連續拿下2個出局數，桃猿隊有驚無險以3比1收下勝利，中斷兄弟隊9連勝。

樂天桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）投7局被敲6安、失1分，無關勝敗，豪勁後援2局無失分，摘下勝投。

兄弟隊德保拉歸隊首戰投6局掉1分，而蔡齊哲中繼1.1局丟2分，被敲2安，包括1發全壘打，承擔敗投。（編輯：謝雅竹）1110929