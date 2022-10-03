台灣男團不敵新加坡 桌球世團賽小組賽止步

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣男團今天在世界桌球團體錦標賽小組賽最終戰出戰新加坡，僅靠開路先鋒黃彥誠拿下1勝，最終以1比3落敗。小組賽在一哥林昀儒缺陣情況下，全隊苦吞3連敗，無緣16強。

林昀儒這次因教練偉關晴光確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被列為密切接觸者，所以未能隨隊前往成都征戰世界桌球團體錦標賽，也讓全隊戰力大打折扣，小組賽由「桌球教父」莊智淵率領廖振珽、彭王維、黃彥誠應戰。

世團賽男子組共32隊參賽，分成7組，分組前2直接晉級16強，另擇優取2支第3名隊伍晉級，台灣隊小組賽接連輸給比利時、克羅埃西亞後，今天對戰新加坡尋求首勝，由黃彥誠、廖振珽、彭王維3名選手應戰。

世界排名287的黃彥誠今天打頭陣，面對排名149的周哲宇，黃彥誠開局迅速掌握比賽節奏，以9比0領先，並以11比5搶下首局，第2、3局各以11比8、11比1拿下，幫助台灣隊順利奪得第1點。

擔綱第2點的廖振珽目前排名80，也是台灣隊今天出賽選手中排名最高的。他昨天與克羅埃西亞之戰中為台灣隊拿下唯一1勝，今天對戰排名199的16歲小將郭勇，首局從領先、到因失誤過多被逆轉，最後以8比11讓出；次局在錯失1個局點情況下，遭對手以13比11再度逆轉。

廖振珽第3局以11比9扳回一城，第4局未能扭轉局面，以7比11輸球，讓新加坡扳平戰局。

排名290的彭王維第3點迎戰排名335的馬琨廷，先盛後衰，以11比3、7比11、8比11、9比11敗下陣來，讓新加坡搶先聽牌。

廖振珽稍作休息後，再度在第4點上陣，僅從周哲宇手中搶下1局，以6比11、11比5、6比11、8比11落敗。

台灣男團小組賽苦吞3連敗，無緣16強，而在小組賽勇奪2連勝台灣女團，將在下午迎戰瑞典，爭取全勝晉級。（編輯：屈享平）1111003