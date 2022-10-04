更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧地利3學者共獲殊榮
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/108
首頁 / 運動

大谷翔平連18場敲安 締造個人日美職棒最長紀錄

2022/10/4 17:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天連續第18場比賽敲出安打，刷新個人在日本職棒及大聯盟最長紀錄。不過，連續20場未敲全壘打也寫下個人最差紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，洛杉磯天使隊大谷翔平今天客場對奧克蘭運動家之戰敲出1支二壘安打，連續安打紀錄推升到18場，打破個人在日本職棒及大聯盟紀錄。天使終場4比5落敗。

大谷今天4打數被三振3次，敲出1支帶有1分打點的二壘安打，另獲保送1次。這是他從9月14日起連續18場比賽都敲出安打，比效力日本職棒日本火腿隊時在2016年所創的連續17場比賽還多，改寫個人在日職及大聯盟新高紀錄。

每日體育報導，雖然大谷連續安打場次創個人日美新高的18場，且最近18場比賽69打數敲出24支安打，打擊率高達3成48；但另一方面，大谷已連續20場比賽共84個打席未敲出全壘打，創下個人最差紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1111004

大谷翔平
差4個出局數 大谷翔平錯失無安打比賽 楚勞特開轟大谷翔平雙安 MLB天使大破雙城[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大谷翔平連16場敲安新高 蟬聯天使MVP及最佳投手[影]