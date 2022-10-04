大谷翔平連18場敲安 締造個人日美職棒最長紀錄

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（中央社東京4日綜合外電報導）28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天連續第18場比賽敲出安打，刷新個人在日本職棒及大聯盟最長紀錄。不過，連續20場未敲全壘打也寫下個人最差紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，洛杉磯天使隊大谷翔平今天客場對奧克蘭運動家之戰敲出1支二壘安打，連續安打紀錄推升到18場，打破個人在日本職棒及大聯盟紀錄。天使終場4比5落敗。

大谷今天4打數被三振3次，敲出1支帶有1分打點的二壘安打，另獲保送1次。這是他從9月14日起連續18場比賽都敲出安打，比效力日本職棒日本火腿隊時在2016年所創的連續17場比賽還多，改寫個人在日職及大聯盟新高紀錄。

每日體育報導，雖然大谷連續安打場次創個人日美新高的18場，且最近18場比賽69打數敲出24支安打，打擊率高達3成48；但另一方面，大谷已連續20場比賽共84個打席未敲出全壘打，創下個人最差紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1111004