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投1休4不理想有前例 味全龍維持5人先發輪值

2022/10/4 19:15
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（中央社記者黃巧雯桃園4日電）考量先前2名洋投投1休4結果都不理想，中華職棒味全龍隊總教練葉君璋今天表示，本週將維持5名先發投手輪值，而他也提到投手林子昱近況讓人很放心。

味全龍目前全年戰績還領先統一獅4場勝差，在攸關季後賽門票的年度勝率第3之爭，仍占上風。

味全龍包括今天在內，本週有5場比賽，談到先發投手調度，龍隊總教練葉君璋賽前接受媒體聯訪時表示，仍會維持5人輪值，「因為投1休4結果都不太好，2個遇到都挫賽」

葉君璋所指的那2名投手分別為洋投鋼龍（Drew Gagnon）、布里悍（Jake Brigham），其中鋼龍10月1日對中信兄弟，僅投2.1局失5分就退場。

談到先發輪值之一的投手林子昱，葉君璋表示，今年春訓時就知道林子昱的手不是百分之百健康，狀況反反覆覆，確實會擔心，且球季開打後，球數到某一個程度時也有不穩的情況。

不過，林子昱10月2日對富邦悍將繳出6局無失分優質先發，葉君璋表示，那場比賽林子昱即使投到後面，還是投得非常好，讓人很放心。（編輯：張芷瑄）1111004

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