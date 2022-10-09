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維斯塔潘日本大獎賽封王 提前衛冕F1世界冠軍

2022/10/9 22:49
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（中央社日本鈴鹿9日綜合外電報導）紅牛車隊車手維斯塔潘今天在因雨縮短圈數的日本大獎賽封王，而且勁敵李克勒賽後遭加罰5秒，讓維斯塔潘提前拿下連續第2座一級方程式賽車（F1）世界冠軍金盃。

路透社報導，紅牛車隊（Red Bull）荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）今天大幅領先第2個衝線的法拉利車隊（Ferrari）摩納哥車手李克勒（Charles Leclerc）。

李克勒雖比紅牛車隊另一名車手培瑞斯（Sergio Perez）率先衝線，但在最後一圈「切西瓜」遭加罰5秒，名次落到第3。

法新社報導，維斯塔潘賽後接受電視台訪問到一半，才獲知已經衛冕世界冠軍，連他自己也不大肯定。

他表示，能夠2度高舉獎盃「感覺很瘋狂」，並稱自己有能力在未來數年主宰F1。

李克勒在本季頭3站結束後，積分領先維斯塔潘46分，一度被視為世界冠軍熱門人選。

在維斯塔潘提前衛冕成功後，李克勒形容維斯塔潘表現驚人，完全配得上這個頭銜，同時表示自己的團隊會在最後4站努力進步。

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今天的日本大獎賽（Japanese Grand Prix）跑完兩圈後就因大雨暫停，大約兩個小時後復賽，但比賽圈數縮短。日本站結束後，維斯塔潘領先積分表上排名第2的培瑞斯113分，接下來4站世界冠軍已不會易主。

維斯塔潘今天拿下本賽季前18站中的第12座分站冠軍，接下來4站，他還有機會打破德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）和另一德國名將維泰爾（Sebastian Vettel）締造的單季13冠紀錄。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111009

維斯塔潘
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