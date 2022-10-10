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PLG領航猿攻勢多點開花 熱身賽輕取國王

2022/10/10 17:34
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（中央社記者龍柏安台北10日電）PLG桃園璞園領航猿今天在熱身賽靠著洋將沃許本攻下最高的21分，加上攻勢多點開花，全隊13人上場共有12人得分，終場以105比84輕取新北國王，拿下熱身賽首勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+本週在高雄鳳山體育館進行熱身賽，聯盟6支球隊輪番亮相，而上季排名墊底的桃園璞園領航猿，今年則在選秀會上大進補，一口氣簽下4名在選秀會上網羅的新秀，球隊也期盼透過新血加盟，帶動整體戰力提升。

領航猿昨天以20分之差，慘敗上季4強班底之一的福爾摩沙台新夢想家，今天全隊找回準星，身高213公分的洋將沃許本（Jason Washburn）效率驚人，全場14投8中，拿下21分、12籃板，加上團隊火力奧援，團隊合計飆進13顆三分球，全場一路壓著國王打。

本季選秀探花白曜誠今天也打出身價，有別於昨天4投中1、僅拿2分，今天他出賽超過21分鐘，三分球4投3中，攻下陣中本土球員最高的15分，另有5籃板、3助攻與3抄截。

而上季因傷整季沒有出賽的蘇志誠今天也在熱身賽復出，雖僅短短出賽4分鐘，三分線外有建樹，兩罰也都俱中，讓場邊隊友High到最高點，熱烈歡迎他健康回歸。

領航猿第4節領先幅度超過20分大關，也提前底定勝負，最終以21分之差拿下勝利。

比賽結束後，陳冠全被問到蘇志誠的進球，球隊的反應很熱烈，團隊氣氛非常好，陳冠全則搞笑地說：「蘇志誠算是我們領航猿的隱藏角色啦，要按密技才會出來。」（編輯：張雅淨）1111010

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