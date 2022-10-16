接下馮俊凱棒子 杜志濠加盟一級車隊圓夢

（中央社記者黃巧雯台北16日電）巴林勝利車隊今天宣布與台灣自由車好手杜志濠簽下2年合約，為台灣第2名登上一級職業車隊的選手，隨著馮俊凱轉戰日本車隊，旅歐7年的杜志濠將接下馮俊凱的棒子，尋求突破。

日本宇都宮閃電車隊近日剛與拿下環台賽亞洲藍衫冠軍2連霸的馮俊凱簽約，2023、2024年賽季馮俊凱將成為這支日本洲際車隊的一員，目標亞巡賽與日本國內聯賽的舞台。

隨著馮俊凱決定轉往日本發展後，巴林勝利車隊今天發布新聞稿宣布，與旅歐7年、25歲的杜志濠簽下2年合約，成為台灣第2名登上一級職業車隊的選手，杜志濠接下來將接下馮俊凱的棒子，學習在頂級隊伍當中站穩腳步，進而在歐洲賽場尋求更大的突破。

「從2015年到歐洲2個月，我就體驗到這項運動的困難，當然也沒有想到隔年有機會到丹麥去，一去就是好幾年。」杜志濠回憶起這段追夢的旅程，他坦言：「可以到一級車隊是所有選手的夢想，那裡是最高等級的殿堂，有點像賽車的F1、棒球的MLB、籃球的NBA，這是我人生實現過最高的門檻。」

如今夢想即將實現，杜志濠表示，將會加倍努力，並期許自己能夠持續穩定地成長，像日本選手新城幸也那樣，在世巡賽等級的殿堂取得一席之地，他強調：「加入車隊只是個開始，我不會設限自己能走到什麼程度，更多磨練的未來才剛剛要展開。」

「明年應該還是從歐巡賽出發，速度型的比賽是我期待的首選，但確切還是要和車隊討論後才知道。」杜志濠並以環法賽為目標，「如果順利進化到那個程度，我可能會感動流淚吧，對我來說現階段就是好好把握機會，把每一次的機會最大化」。

為一級車隊效力長達8年的馮俊凱也以學長的身分，為杜志濠送上鼓勵和祝福，兩人多次代表台灣同場作戰，馮俊凱也相當看好杜志濠日後的銜接，「他對於訓練、比賽非常有想法，他知道該怎麼調整自己、知道該怎麼讓自己更進步」。

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在杜志濠加入一級車隊後，馮俊凱認為，最需要提升自身在集團裡面的專注度，相信杜志濠今年在歐洲也是有累積到一定的經驗，「但是畢竟是不同層級的比賽，所以他要去適應該怎麼樣為主將工作，光是這點我大概花了1、2年的時間，後面才進階到怎麼樣去卡位、帶衝，這些都必須要靠經驗累積，我相信他應該很快就能適應，沒什麼問題的」。

杜志濠在11月初的全國錦標賽告一段落後，將再次出發歐洲、參加巴林勝利車隊的訓練營，也將正式與巴林車隊的競賽總監和訓練教練進行賽事計畫的討論，預計在明年1月才會有明確的出賽行程，包括2023年的環台賽、亞錦賽及杭州亞運等，都會在討論的範圍之中。（編輯：張雅淨）1111016